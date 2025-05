Grande Fratello, Iago Garcia conferma la storia con Amanda Lecciso: “Sono in Spagna, ma Il mio cuore è lì”

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, arriva finalmente la conferma tanto attesa: tra Iago Garcia e Amanda Lecciso c'è qualcosa di più di una semplice amicizia. L'attore spagnolo, ospite del talk show La volta buona su Rai 1, ha parlato apertamente del rapporto speciale nato con Amanda, conosciuta all'interno della Casa del Grande Fratello.

Dopo il reality sboccia il feeling tra Iago e Amanda

Le voci su una possibile frequentazione tra i due ex coinquilini erano iniziate a circolare subito dopo la fine del reality. A insospettire i fan erano stati i numerosi eventi a cui Iago e Amanda partecipavano insieme e alcune storie Instagram condivise sui rispettivi profili, che lasciavano intuire una certa complicità.

Qualche giorno fa, Amanda era stata la prima a lanciare un indizio durante un'intervista con Caterina Balivo, che aveva paragonato la coppia a quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La Lecciso aveva risposto con ironia: "Stai andando avanti, avanti, avanti. Ora è scappato in Spagna, però, se n'è andato. Anzi, fai un appello per farlo tornare". E poi aveva aggiunto con dolcezza: "Tra noi è nata una bella amicizia in un contesto insolito, ci stiamo conoscendo, vedremo".

Iago e Amanda

Le conferme dell'attore spagnolo: "ci stiamo vivendo meglio adesso, dopo il GF"

Oggi è arrivata la replica diretta di Iago Garcia, che ha chiarito il motivo della sua partenza e ha confermato la natura speciale del legame con Amanda: "Non sono scappato, sono dovuto tornare qui in Spagna perché dovevo fare una cosa molto importante, ma il mio cuore, come sapete, è lì...", ha dichiarato.

"Con Amanda mi sto trovando molto bene, ci stiamo conoscendo meglio fuori. Al Grande Fratello non era il contesto giusto per un rapporto di coppia, almeno non per noi. Avevamo bisogno di più libertà, forse per la nostra età. E fuori ci stiamo vivendo meglio e adesso stiamo alla grande. Questo rapporto è molto bello ed è sorprendente, perché nessuno di noi due se l'aspettava".

In una precedente intervista rilasciata ad Alfonso Signorini, Amanda ha raccontato di aver trascorso alcuni giorni di vacanza insieme a Iago: "Siamo in Puglia e si sta una meraviglia, è una fuga meritata." La Lecciso anche rivelato che l'attore ha già conosciuto la sua famiglia: "Ha conquistato tutti, è brillante, ironico, e stare con lui è un piacere."