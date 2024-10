Grande Fratello, Shaila Gatta svela dettagli su Lorenzo ed Helena: “So cosa è successo sotto le coperte”

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, è stato rivelato ai concorrenti il legame nato tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato durante la loro partecipazione al Gran Hermano in Spagna. In queste ore l'ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato particolari inaspettati e intimi che coinvolgono il suo fidanzato e Helena Prestes, svelando retroscena piccanti che potrebbero scatenare la reazione dei diretti interessati.

Le rivelazioni su Helena e Lorenzo dell'ex velina

Le storie piccanti hanno iniziato a circolare qualche settimana fa, quando Shaila, parlando con Le Non è la Rai - gruppo ormai privo di Eleonora Cecere, che ha lasciato il reality show - ha condiviso dettagli intimi su Javier Martinez, il pallavolista con cui ha trascorso notti intere sotto le coperte. In uno dei racconti, Shaila ha mimato i momenti passionali con Javier, facendo intuire alle compagne di Casa che il pallavolista fosse particolarmente eccitato.

La narrazione si è poi arricchita con la versione dello stesso Javier. Quando Shaila lo ha improvvisamente lasciato, l'argentino ha rivelato ai coinquilini che l'ex velina aveva finto di non essere pronta per un bacio, definendo prematuro il gesto. Tuttavia, secondo la sua versione, i due si erano già scambiati baci appassionati sotto le coperte, in totale intimità. Anche Shaila ha poi confermato questa circostanza, aprendo il sipario su dinamiche che fino ad allora erano rimaste segrete.

Helena e Lorenzo nella Casa del Grande Fratello

Ma la saga del Grande Fratello non finisce qui. L'attenzione si è spostata su un altro capitolo di confessioni, questa volta riguardanti Helena e Lorenzo. Secondo Shaila, anche tra questi due concorrenti ci sarebbe stata un'intimità che non si è fermata ai semplici baci. Durante una conversazione con le ragazze di Non è la Rai, Shaila ha rivelato che Lorenzo, a quanto pare, non si è scandalizzato per i baci tra lei e Javier, avendo lui stesso condiviso momenti sotto le lenzuola con Helena.

"L'ha fatto anche lui, lascia stare, non c'è il bacio ma sotto alle lenzuola io lo so che hanno fatto cose, me l'ha detto...," ha confidato Shaila, lasciando intendere che il suo fidanzato e Helena non si sono fermati a semplici parole. Questo intreccio di relazioni ha aggiunto un ulteriore tassello alla trama, resta da vedere come questi racconti influiranno sulle dinamiche tra i concorrenti e se i protagonisti coinvolti decideranno di confermare o smentire i dettagli svelati da Shaila.