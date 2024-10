Grande Fratello, Shaila Gatta: “Ti ho chiamato zoc*ola perchè sono napoletana”, le scuse assurde ad Amanda

La rottura tra Javier e Shaila e il legame nato tra l'ex velina e Lorenzo Spolverato hanno innescato un effetto valanga nel Grande Fratello che non accenna a fermarsi. Le ultime dinamiche vedono al centro proprio la ballerina, la quale, parlando con il pallavolista di origini argentine, avrebbe rivolto pesanti insulti a Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso.

Insulti e punti di riferimento culturali sbagliati al Grande Fratello

L'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha lasciato ferite profonde in alcuni concorrenti, e il più colpito è stato proprio Javier Martinez. Il pallavolista ha infatti scoperto che Shaila, mentre lo baciava e si intratteneva sotto le coperte con lui, pensava in realtà a Lorenzo. Una rivelazione che ha profondamente offeso l'argentino.

"Non la perdonerò mai per questo" ha confidato allo stesso Spolverato, aggiungendo che, da quel momento, ha deciso di smettere di proteggerla. Durante la serata, Martinez ha poi avuto un confronto con Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, raccontando loro che Shaila le avrebbe definite "zoc.cole" in una conversazione. Un termine che ha inevitabilmente turbato sia la sorella di Loredana che la specialista in chirurgia estetica.

Mariavittoria sarebbe stata insultata da Shaila

Tuttavia, come spesso accade, al peggio non c'è mai fine. Ieri, Shaila Gatta, nata ad Aversa e cresciuta a Napoli, ha chiesto scusa a Loredana, precisando però di non ricordare di aver pronunciato quelle parole. L'ex velina non si è limitata a scusarsi, ma ha cercato di giustificare il proprio comportamento, facendo riferimento alla sua cultura partenopea, una mossa che ha suscitato reazioni indignate tra i telespettatori, soprattutto napoletani, che seguono la diretta su Mediaset Extra e commentano sui social.

"Ti chiedo scusa eventualmente se questa cosa è successa, non mi ricordo, ti dico la verità se dovesse essere, comunque, mai, ma avrei voluto offendere la tua parte donna, persona, sono napoletana, a volte la mia cultura mi porta ad essere verace;", ha dichiarato l'ex velina di Striscia la Notizia ad Amanda Lecciso.

Da Temptation Island al Grande Fratello: Federica entra nel reality di Canale 5

Shaila Gatta, che in precedenza aveva rivelato particolari intimi dell legame tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, forse, ha scambiato, un suo personale intercalare con la cultura millenaria di un popolo la cui tradizione ha come modelli di riferimento personaggi come Benedetto Croce, Eduardo De Filippo, Pino Daniele e Massimo Troisi.