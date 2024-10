Shaila Gatta al Grande Fratello, aerei con messaggi per due ship diverse, lei festeggia: “ci sono due fazioni”

Oggi, 11 ottobre, i primi messaggi aerei sono volati sopra la Casa del Grande Fratello, segnando l'inizio del tradizionale supporto ai concorrenti da parte dei fan. Ogni anno, i sostenitori del reality show organizzano collette e spendono soldi per inviare dediche ai gieffini, generando le solite polemiche, soprattutto quando riguardano presunte coppie.

Due ship in gara, lei celebra le "due fazioni"

Nella scorsa edizione, il primo volo fu dedicato a Beatrice Luzzi, ora opinionista del programma, con un messaggio personale. Quest'anno, invece, i protagonisti sono stati Shaila Gatta, accostata sia a Lorenzo Spolverato che a Javier Martinez. Le due "ship" hanno inviato due messaggi ciascuna, dimostrando quanto la confusione sentimentale dell'ex velina abbia coinvolto anche il pubblico.

Nonostante tutto, Shaila si è detta felice di vedere il suo nome in tutti i messaggi, interpretandolo come un segnale del successo della sua strategia, capace di appassionare molti spettatori. Le frasi dedicate a lei e Lorenzo dicevano: "paure + cuore" e "2 anime non si perdono", mentre quelle per Javier includevano espressioni come: "Porotos a fuego lento" (fagioli a fuoco lento) e "Ancorati dal destino". L'ex velina, commentando le frasi con il pallavolista ha detto "E' fuoco lento. Ricorda che la gatta per fare presto ha fatto i figli ciechi invece a fuoco lento magari vengono meglio", lui ha replicato con uno spiazzante: "Dubbi".

Grande Fratello: Shaila tra indecisioni amorose e colpi di scena, le dichiarazioni su Javier spiazzano ancora

I tre gieffini hanno ringraziato i fan, Shaila era la più contenta, felice che si siano create due fazioni e che lei sia al centro delle due dinamiche amorose. Nonostante i segnali di affetto, sia Lorenzo che Javier sono rimasti fermi nella loro posizione: l'altalenante interesse di Shaila, divisa tra i due, dimostra che nessuno le ha fatto realmente perdere la testa, come ha detto ieri sera Javier, spingendoli a fare un passo indietro.

Mella clip caricata su Mediaset Infinity uno degli aerei passati sulla casa