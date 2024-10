Grande Fratello, Javier e Lorenzo mollano Shaila: "Non vuole nessuno dei due"

Nelle ultime ore di convivenza al Grande Fratello, si sono scritti nuovi capitoli nel complicato rapporto tra Javier, Lorenzo e Shaila Gatta ma, nonostante gli ultimi riavvicinamenti e chiarimenti, la dinamica che si è creata tra i tre sembra aver ormai stancato il pubblico. Ieri sera, l'ex velina ha cercato di riavvicinarsi a Javier, ma sia il pallavolista che il modello milanese sembrano ormai aver deciso di tirarsi fuori da questa intricata situazione.

Il nuovo triangolo amoroso del Grande Fratello si complica

Che Shaila stesse tirando troppo la corda era evidente a tutti. Se è vero che ha il diritto di essere indecisa o attratta da due persone, i suoi continui cambiamenti di umore sono apparsi fin troppo repentini, sollevando dubbi anche tra i diretti interessati. Proprio ieri sera, Lorenzo ha dichiarato che il suo rapporto con l'ex velina è completamente cambiato: "Lei mi è scesa talmente tanto che se ora mi dicesse 'amore mio dormiamo insieme', io direi di no, perché non provo più niente. Se ne entra un'altra, ciaone".

Anche Javier ha espresso i suoi pensieri, ammettendo con Lorenzo che, secondo lui, la coinquilina non ha un vero interesse né per lui né per il modello: "Shaila non vuole né me né te, è più attratta da te, ma qua dentro non c'è nessuno che le fa davvero girare la testa". Jessica, una delle concorrenti della Casa, ha condiviso il pensiero del pallavolista: "Spero per lei che non sia questo il suo atteggiamento quando le piace veramente qualcuno... altrimenti, siete fuori di testa".

Shaila Gatta al centro delle dinamiche amorose del programma

Nel corso della stessa serata, Shaila ha deciso di chiarire con Javier e, subito dopo, ha scoperto di essere nuovamente attratta da lui. Confidandosi con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, l'ex velina ha ammesso di essere stata confusa e si è resa conto dell'effetto che Javier ha su di lei.

Grande Fratello: Lorenzo ci ricasca (e sono tre) con una nuova frase contro le donne

"Mi fa effetto, sono stata proprio una stupida. Mi fa bollire il sangue" ha affermato entusiasta: "Ragazze, è stato proprio uomo, un uomo maturo, che bellezza. Io avevo bisogno di tutta questa confusione per capire". Sarà questo il punto di svolta per Shaila? O ci saranno ancora altri colpi di scena nel suo già turbolento percorso sentimentale?