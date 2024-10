Grande Fratello: Shaila tra indecisioni amorose e colpi di scena, le dichiarazioni su Javier spiazzano ancora

Il percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello è tutto un alternarsi di emozioni e indecisioni. L'ex velina sembra vivere un continuo tira e molla, senza riuscire a trovare una stabilità affettiva tra due suoi compagni d'avventura, il pallavolista Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Protagonista di una delle vicende amorose più discusse della Casa, la ballerina ha più volte cambiato idea su chi le ha davvero rubato il cuore, lasciando sia il pubblico che i suoi coinquilini in bilico tra curiosità e, soprattutto, perplessità.

Shaila Gatta e il suo percorso indeciso al Grande Fratello

Durante l'ultima diretta del reality show, l'ex velina ha confessato di essere attratta da Lorenzo, mentre il suo legame con Javier era privo di quella scintilla fondamentale. Tuttavia, le cose sono cambiate rapidamente. Il ricordo di un amore recente, Sasà, che lei ha descritto come l'unico confronto possibile per i due pretendenti attuali, ha messo tutto in discussione: "Il prossimo fidanzato è meglio di lui, o non lo voglio", aveva affermato con convinzione, facendo intendere che i due coinquilini fossero per lei solo secondi.

Ma la confusione emotiva di Shaila non si è fermata lì. Dopo un distacco naturale da Javier, la ragazza ha voluto chiarire con lui e, sorprendentemente, i suoi sentimenti si sono nuovamente rimescolati. Ha ammesso di vedere il pallavolista sotto una nuova luce, anche se la possibilità di un ennesimo cambiamento di idea resta nell'aria. "Ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio", le ha detto l'argentino sottolineando come si fosse persino snaturato per cercare di conquistarla. Anche se l'ex velina si è scusata, ammettendo di avere dei limiti e paure, la loro interazione ha lasciato trasparire una nuova intesa.

Javier nel giardino del Grande Fratello

Subito dopo, Shaila si è confidata con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, ammettendo di essersi sentita una sciocca per non aver colto prima i segnali: "Mi fa effetto, sono stata proprio una stupida. Mi fa bollire il sangue. Lui è stato carinissimo". La gieffina si è addirittura detta entusiasta per il comportamento maturo di Javier, un atteggiamento che ha finalmente scosso qualcosa dentro di lei.

"Ragazze, è stato proprio uomo, un uomo maturo, che bellezza. Io avevo bisogno di tutta questa confusione per capire", ha spiegato l'ex velina, dichiarando che avrebbe voluto dimostrare a Javier un'attenzione speciale portandogli una tisana il giorno seguente. Tuttavia, l'ombra dell'incertezza aleggia ancora su di lei. La gieffina ha infatti raccontato che, durante una conversazione, Martinez le ha detto di non avere speranze per un futuro insieme, ma lei ha replicato con una convinzione nascosta: "La speranza ci sta, eccome se ci sta".

Grande Fratello, Enzo Paolo geloso dei grattini di Clayton a Carmen: "è malizioso e irrispettoso"

Un abbraccio finale tra i due ha sigillato l'incontro, ma, come già accaduto, Shaila potrebbe facilmente cambiare idea nelle prossime ore. E se Alfonso Signorini dovesse far entrare Sasà nella Casa, il triangolo amoroso potrebbe diventare un quadrato, con nuovi colpi di scena pronti a sconvolgere la vita sentimentale della ballerina e dei suoi compagni di avventura. In attesa della prossima diretta, e delle relative clip, il pubblico si domanda: Shaila resterà ferma sulle sue decisioni o sorprenderà ancora una volta con un nuovo cambio di rotta?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto tra Shaila e Javier.