Shadowed: il regista di Shazam! pubblica un cortometraggio horror girato in quarantena

Il regista del cinecomic Shazam!, David F. Sandberg ha appena pubblicato un nuovo cortometraggio horror chiamato Shadowed, girato intermanete a casa sua durante la quarantena causata dalla pandemia di Coronavirus.

Ora che il regista si trova forzatamente in casa, ha avuto l'ispirazione per creare questo nuovo cortometraggio horror, pubblicato poi su Youtube, interpretato da Lotta Losten e descritto da David F. Sandberg come una specie di approfondimento del suo Lights Out - Terrore nel buio.

Il regista aveva già un passato nel mondo horror. Prima del successo al botteghino di Shazam! per la DC, infatti, David F. Sandberg ha iniziato la sua carriera grazie al cortometraggio horror Lights Out - Terrore nel buio del 2013, diventato un lungometraggio tre anni dopo, nel 2016, seguito poi da Annabelle 2: Creation nel 2017.

Anche se il lavoro fatto per Shazam! è stato fantastico, David F. Sandberg ha chiaramente un talento per la creazione di storie davvero inquietanti. Sembra solo questione di tempo prima che ritorni completamente al genere horror, anche se al momento non ci sono in progetti nuovi film del genere per lui.

Sappiamo, però, che il regista sta scrivendo la sceneggiatura del sequel di Shazam!, in uscita ad aprile 2022 salvo eventuali ritardi.