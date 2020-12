Shadow and Bone: il teaser svela quando debutterà la serie fantasy su Netflix

Shadow and Bone è la nuova serie tratta dai romanzi fantasy di Leigh Badurgo e Netflix ha condiviso il primo teaser ufficiale del progetto, svelando che debutterà sugli schermi nel mese di aprile 2021.

Il breve video svela solo il logo dello show e un piccolo assaggio dell'atmosfera magica alla base del progetto.

Gli otto episodi che comporranno la prima stagione di Shadow and Bone sono tratti anche da Six of Crows, romanzi la cui storia prende il via al termine della trilogia che dà il titolo all'adattamento per il piccolo schermo. Leigh Bardugo e il team di autori hanno infatti ideato delle storie prequel per i personaggi, permettendo così di far interagie protagonisti che tra le pagine non si incontrano mai.

A firmare la serie tv sarà lo sceneggiatore Eric Heisser, reduce dall'increbile successo di Bird Box. Lo show sarà prodotto da Shawn Levy, già produttore dell'hit Stranger Things.

I romanzi ambientati nel Grishaverse di Leigh Bardugo hanno venduto più di 2,5 milioni di copie solo nei paesi anglofoni. La serie in arrivo sarà ambientata in un mondo diviso in due da una perpetua barriera di oscurità, in cui creature innaturali si nutrono di carne umana, una giovane soldatessa scopre di possedere poteri che potrebbero riunire il suo paese. Ma mentre lotta per imparare a gestire il potere, forze del male complottano contro di lei. Ladri, assassini e santi sono in guerra e servirà molto più della magia per sopravvivere.