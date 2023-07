Sex Education, Ncuti Gatwa:'Con la mia famiglia credente non parlo mai del mio ruolo '

Ncuti Gatwa sarà una delle star di Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. L'attore è conosciuto principalmente per il ruolo di Eric Effong in Sex Education, un ragazzo omosessuale proveniente da una famiglia religiosa ghanese-nigeriana.

Come il suo personaggio, anche Ncuti Gatwa proviene da una famiglia estremamente credente, originaria del Ruanda che si stabilì in Scozia durante il genocidio ruandese del 1994. L'attore ha parlato del rapporto della sua famiglia con il suo ruolo nella serie di Netflix:"Non ne parliamo davvero, ma l'hanno visto".

"Non volevo che la guardassero ma non potevo fermarli" ha proseguito Gatwa "E sono molto solidali, per fortuna. Non mi sento così a mio agio nel sapere che mia madre sa com'è la mia faccia quando ho un orgasmo... Ma andiamo avanti".

Ncuti Gatwa, che interpreterà il prossimo Dottore in Doctor Who, ha approfondito anche la sua formazione:"Sono cresciuto in chiesa. Entrambi i miei genitori sono cristiani ruandesi tradizionali. Ho adorato la mia educazione in chiesa: è una parte importante della mia identità. Tuttavia, è finito il mio amore per tutto questo. Ma sento ancora una connessione con qualcosa più grande di noi. Non posso vivere la mia vita senza. Devo credere che qualcosa ci salverà dall'intelligenza artificiale".