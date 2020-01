Sex Education, Gillian Anderson: "Avevo gettato la sceneggiatura nel cestino"

Gillian Anderson, star di Sex Education, ha dichiarato di aver buttato la sceneggiatura nel cestino dopo la prima veloce lettura. L'acclamata serie inglese le era stata recapitata per il personaggio della madre di Otis, il protagonista, ma c'era qualcosa che non la convinceva.

Durante un'intervista con EW, Gillian Anderson ha dichiarato: "Ho letto un pezzo del primo episodio e l'ho letteralmente gettato nel cestino. Inizialmente mi sembrava un po' troppo piena di cliché."

Sex Education: Gillian Anderson e Asa Butterfield in una scena della serie

L'attrice era convinta che il setup per la puntata pilota fosse un po' scontato, ma in soccorso dei fan della serie è venuto Peter Morgan, suo compagno nella vita oltre che creatore e scrittore dello show The Crown: "Peter l'ha preso dal cestino, l'ha letto e l'ha amato. Mi ha detto 'Sei pazza! Questo sarebbe davvero bello da fare'. L'ho letto e in effetti l'ho trovato esilarante. Peter continua a ricordarmi che il mio successo nella serie è tutto merito suo."

Nella seconda stagione di Sex Education, con i suoi 8 episodi a disposizione, Otis (Asa Butterfield), alle prese con il primo flirt ma anche con un rapporto ambiguo con la "più che amica" Maeve, dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola, mentre cerca di gestire il rapporto conflittuale con la bella Maeve. Nel frattempo, il liceo Moordale è alle prese con un'epidemia di clamidia, che rende evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica. I nuovi ragazzi appena arrivati in città sconvolgeranno gli equilibri.

Nel cast di Sex Education 2, oltre ad Asa Butterfield e Gillian Anderson, tornano anche Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Jim Howick, Rakhee Thakrar, Samantha Spiro e Alistair Petrie.