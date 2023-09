Sex Education 4, Ncuti Gatwa sulla serie Netflix: 'Mi ha aiutato ad accettare me stesso'

L'attore ha parlato di come partecipare allo show e interpretare Eric sia stata in qualche modo un'esperienza curativa.

A poche settimane dall'arrivo della quarta e ultima stagione di Sex Education, Ncuti Gatwa ha parlato dell'esperienza per lui curativa dell'interpretare un personaggio come Eric nello show e dei parallelismi con la propria vita privata.

"Ho sperimentato il razzismo per tutta la mia vita e, pur avendo sempre creduto in me stesso, sapendo che [i razzisti] sono sempre stupidi e non istruiti, credo che abbia alterato la mia visione di come funziona il mondo", ha detto Gatwa. "Ti fa pensare che tutti hanno questa opinione e che dovrai continuamente lottare nella vita, ma poi impari che non è così: puoi trovare una comunità, puoi trovare la tua gente".

Gatwa ha poi parlato specificamente dell'impatto del suo personaggio: "È così feroce e spudorato", ha detto. "È stato curativo per me e fantastico per le persone che si vedevano rappresentate da lui. Mi ha insegnato l'importanza della rappresentazione; è davvero necessaria".

Nella Stagione 4 di Sex Education, "dopo la chiusura della Moordale Secondary, Otis (Butterfield) ed Eric (Gatwa) dovranno affrontare una nuova frontiera: il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso per la creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega di non essere di nuovo un perdente. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale: pensavano di essere progressisti, ma questo nuovo college è di un altro livello. C'è lo yoga quotidiano nel giardino comune, una forte atmosfera di sostenibilità e un gruppo di ragazzi che sono popolari perché... gentili?".

