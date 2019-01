Sex Education: gli interpreti di Aimee e Adam sono una coppia nella vita reale?

Sex Education, la nuova serie di Netflix con protagonisti Asa Butterfield e Gillian Anderson, ha conquistato gli spettatori e sul set, tra situazioni divertenti e momenti drammatici, sembra esserci stato anche spazio per l'amore: Aimee Lou Wood e Connor Swindells hanno infatti condiviso delle foto che confermerebbero la loro relazione.

Gli interpreti di Aimee Gibbs e Adam Groff non hanno mai parlato apertamente dell'apparente legame esistente tra di loro, tuttavia gli interpreti di Aimee Gibbs e Adam Groff hanno pubblicato delle foto e dei video in cui sono insieme. La giovane attrice ha inoltre condiviso i suoi auguri di compleanno a Swindells scrivendo online: "Sei un uomo meraviglioso e magnifico. Sei stato un re guerriero da sempre nelle centinaia di vite che hai già vissuto, ma ora sei il mio re".

L'attrice ha proseguito dichiarando: "Non mi importa nulla se qualcuno pensa sia sdolcinato perché sto cercando di essere coraggiosa come te. Sto controllando io quello che viene raccontato. Un grande ringraziamento ad Adam Groff e Aimee Gibbs per aver reso possibile tutto questo".

La creatrice dello show è Laurie Nunn, mentre la regia è stata affidata a Ben Taylor. Le otto puntate mostreranno Otis mentre, insieme alla compagna di scuola Maeve (Emma Mackey) e al migliore amico Eric, dà vita ad una clinica clandestina per la terapia del sesso per aiutare gli studenti ad affrontare i loro problemi più strani e meravigliosi. Circondato da manuali, video e conversazioni aperte sul sesso, Otis è un riluttante esperto in materia. Quando la sua vita domestica diventa di dominio pubblico a scuola, Otis capisce che può usare la sua conoscenza da specialista per diventare popolare.