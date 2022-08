Sex Education 4, una star conferma: non sarà nella nuova stagione

Gli episodi di Sex Education 4 dovranno fare a meno di una delle sue star: l'attrice Rakhee Thakrar, interprete della professoressa Emily Sands, non sarà infatti parte del cast dei prossimi episodi dello show Netflix.

A diversi mesi dall'annuncio del rinnovo per una quarta stagione di Sex Education da parte della piattaforma streaming, stanno arrivando anche le prime conferme su chi vedremo o meno al suo ritorno su Netflix, e stando a quanto riportato anche da Radio Times, tra chi non sarà presente all'appello c'è anche l'attrice dell'insegnante Emily Sands, che abbiamo visto nelle precedenti tre stagioni.

"Non sono parte della nuova stagione" ha rivelato Thakrar al Daily Star Sunday "Ma non posso dirvi la ragione, al momento" ha poi anticipato.

Sarà uno spoiler per la trama, o forse qualche progetto lavorativo di cui non può ancora fare menzione?

Ad ogni modo, l'attrice è davvero contenta di aver partecipato allo show: "Sono davvero orgogliosa della serie, e di essere stata parte di qualcosa di così importante. Non c'è nulla di negativo [da dire] su Sex Education!".

Oltre a lei, anche le colleghe Tanya Reynolds e Patricia Alison (Lily e Ola) non saranno di ritorno per la quarta stagione di Sex Education, mentre dovrebbero essere confermati gli interpreti principali della serie come Asa Butterfield, Emma Mackey e Ncuti Gatwa. Vedremo però quali saranno gli aggiornamenti nei prossimi mesi.