Sex Education 4: Netflix annuncia il via libera alla produzione

Sex Education 4 ha ottenuto il via libera da parte di Netflix: durante l'evento in streaming TUDUM è stato infatti annunciato il rinnovo della serie con star Asa Butterfield e Gillian Anderson con un breve video.

Il filmato regala la lieta notizia per i fan della storia degli studenti del liceo Moordale.

Sex Education svelerà cosa accadrà a Otis, Maeve e tutti gli altri teenager e adulti dopo le scelte compiute nella terza stagione.

La serie è scritta e creata da Laurie Nunn e prodotta da Eleven. Il team di sceneggiatori comprende Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey e Alice Seabright, con il contributo di Jodie Mitchell.

Nel cast ci sono Gillian Anderson (Jean Milburn), Asa Butterfield (Otis Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa ( Eric Effiong), Aimee-Lou Wood ( Aimee Gibbs), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Tanya Reynolds (Lily Iglehart), Patricia Allison (Ola Nyman), Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Mikael Persbrandt, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar e Jim Howick.