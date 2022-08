Sex Education 4: Dan Levy nelle prime foto dei nuovi episodi

Netflix ha condiviso le prime foto ufficiali di Sex Education 4, svelando in questo modo anche l'arrivo di Dan Levy nel cast.

La piattaforma di streaming ha colto l'occasione per svelare le prime anticipazioni sulla trama del ritorno dell'acclamata serie britannica che esplora con ironia e sensibilità la vita di un gruppo di adolescenti alle prese con la scoperta della propria sessualità.

Sex Education: Dan Levy ed Emma Mackey in una foto della quarta stagione

Tra i nuovi arrivi nel cast della quarta stagione di Sex Education ci sarà Dan Levy, recentemente tra i protagonisti di Schitt's Creek, con la parte di un famoso autore che diventa il mentore di Maeve negli Stati Uniti.

Tra gli interpreti ci sono poi Thaddea Graham (Doctor Who), Marie Reuther (Kamikaze), Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua.

Sex Education: Asa Butterfield in una foto della quarta stagione

Secondo quanto dichiarato da Netflix, nei nuovi episodi Otis è nervoso all'idea di iniziare le attività della sua nuova "clinica", mentre Eric sta pregando di non essere di nuovo tra i perdenti. Ma arrivare a Cavendish causa uno shock culturale a tutti gli studenti di Moordale, che pensavano di essere progressivi, visto che questo nuovo istituto è su un altro livello. Ci sono lezioni di yoga nel giardino, una forte atmosfera all'insegna della sostenibilità e un gruppo di ragazzini che sono popolari... Solo perché sono gentili.

Viv è in crisi dall'approccio non competitivo esistente tra gli studenti, mentre Jackson cerca di lasciarsi alle spalle Cal. Aimee prova qualcosa di nuovo seguendo le lezioni d'arte e Adam cerca di capire se l'eduzione mainstream è adatta a lui. Negli Stati Uniti, invece, Maeve sta vivendo il suo sogno nella prestigiosa Wallace University, dove ha come insegnante l'acclamato autore Thomas Molloy. Otis cerca poi di adeguarsi alla sua nuova realtà in casa, non essendo più figlio unico, e a scuola, dove non è l'unico terapista.

Sex Education: Dan Levy ed Emma Mackey in una foto della quarta stagione

Le riprese sono in corso in Galles e tra i ritorni nel cast ci sono Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Michael) e Samantha Spiro (Maureen).