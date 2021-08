Sex Education 3: le nuove foto della stagione in arrivo su Netflix

Nelle nuove foto di Sex Education 3 ritroviamo tutti i personaggi di cui il pubblico, nel corso dei precedenti 16 episodi (tutti disponibili su Netflix), ha potuto seguire la travagliata crescita.

La terza stagione di Sex Education, in arrivo su Netflix, con gli 8 nuovi episodi, da venerdì 17 settembre, ci darà subito l'idea di quanto sia ancora soggetta a radicali cambiamenti la vita degli studenti della Moordale. Rispetto alla precedente stagione è infatti passato un anno denso di avvenimenti: ora Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora.

Chi è completamente assente da queste nuove immagini sono le 3 new entry della stagione: Jemima Kirke farà il suo ingresso nel cast nei panni di Hope, ex studentessa di Moordale e ora nuova preside, intenzionata a riportare la sua vecchia scuola all'eccellenza. A darle filo da torcere ci sarà Cal (Dua Saleh, al suo debutto come attrice), studentessa bisessuale che non apprezza la visione della nuova direttrice. E ancora: Jason Isaacs interpreterà Peter Groff, fratello maggiore più arrogante e di successo di Mr. Groff (Alistair Petrie), il padre di Adam, e Indra Ovésarà Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.

Riconfermati nei propri ruoli Gillian Anderson (Jean Milburn), Asa Butterfield (Otis Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Aimee-Lou Wood (Aimee Gibbs), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Tanya Reynolds (Lily Iglehart), Patricia Allison (Ola Nyman), Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Mikael Persbrandt, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar e Jim Howick.

Sex Education è scritta e creata da Laurie Nunn e prodotta da Eleven. Il team di sceneggiatori comprende Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey e Alice Seabright, con il contributo di Jodie Mitchell. La terza stagione è diretta da Ben Taylor e Runyararo Mapfumo. Laurie Nunn, Ben Taylor e Jamie Campbell sono i produttori esecutivi.