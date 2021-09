Sex Education 3, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha rilasciato finalmente Sex Education 3, la nuova stagione della fortunata serie teen, tornata con 8 attesissimi episodi a partire da oggi 17 settembre in streaming, in cui si prospetta una vera rivoluzione di usi e costumi per gli scatenati studenti del liceo Moordale.

A imporre un cambiamento è la nuova preside interpretata da Jemima Kirke, ex ragazza ribelle di Girls, ora assai più austera nei panni di Hope, vecchia studentessa modello che si propone di ripristinare gli antichi fasti. La pessima reputazione di cui la scuola gode va combattuta, a colpi di uniformi, di armadietti riverniciati e, soprattutto, mettendo un freno a tutti gli atteggiamenti lascivi.

Sarà proprio questo, però, a generare una decisa presa di posizione da parte di tutti gli studenti.

Sex Education 3: Mimi Keene, Simone Ashley e Chaneil Kular

Se la Kirke, appena entrata nel cast, diventerà nel giro di poche puntate la più odiata del liceo Moordale, insieme a lei arriveranno altri nuovi personaggi a movimentare decisamente la situazione: Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l'artista Dua Saleh, al debutto attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale; e Indra Ové nel ruolo di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.

Riconfermati nei propri ruoli Gillian Anderson (Jean Milburn), Asa Butterfield (Otis Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa ( Eric Effiong), Aimee-Lou Wood ( Aimee Gibbs), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Tanya Reynolds (Lily Iglehart), Patricia Allison (Ola Nyman), Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Mikael Persbrandt, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar e Jim Howick.