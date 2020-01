Sex Education 2: il trailer italiano della nuova stagione, in arrivo su Netflix

Sex Education 2 annuncia, con il trailer italiano, il suo ritorno su Netflix, fissato per il prossimo 17 gennaio, e sarà come non essere mai usciti dai drammi adolescenziali, dalle aule scolastiche e dalle camere da letto dei suoi giovani protagonisti.

Sono di nuovo tutti insieme nel primo trailer ita della seconda stagione, quegli studenti del liceo Moordale che tanto avevano divertito il pubblico di Netflix appena un anno fa, le cui vicende hanno reso Sex Education uno dei maggiori successi della piattaforma. Eppure non regna la concordia nei corridoi di quella scuola e nelle loro vite, sconquassate da tempeste ormonali e futili questioni di vitale importanza. Come i ripensamenti amorosi di Maeve, che avrà finalmente il coraggio di confessare quanto gli spettatori avevano già compreso alla fine della stagione 1. Ma ci saranno anche tante novità, come l'affascinante studente francese che abbaglierà molti occhi, e sorprese non sempre piacevoli, come l'assunzione da parte della scuola di una terapeuta sessuale: la dottoressa Jean Milburn!

Nella seconda stagione di Sex Education, con i suoi 8 episodi a disposizione, Otis, alle prese con il primo flirt ma anche con un rapporto ambiguo con la "più che amica" Maeve, dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola, mentre cerca di gestire il rapporto conflittuale con la bella Maeve. Nel frattempo, il liceo Moordale è alle prese con un'epidemia di clamidia, che rende evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica. I nuovi ragazzi appena arrivati in città sconvolgeranno gli equilibri.

Nel cast di Sex Education 2, oltre ad Asa Butterfield e Gillian Anderson, torneranno anche Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Jim Howick, Rakhee Thakrar, Samantha Spiro e Alistair Petrie.