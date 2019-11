Sex Education 2: la data di uscita della nuova stagione svelata da Netflix sui social

Sex Education 2 ha una data di uscita ufficiale: il 17 gennaio 2020 Netflix rilascerà finalmente tutti e 8 gli episodi dell'attesissima nuova stagione. Il primo ciclo di puntate, arrivato sulla piattaforma a gennaio del 2019, è stato uno dei migliori debutti di sempre per Netflix.

L'annuncio da tempo atteso è arrivato circa un'ora fa attraverso i canali social del servizio streaming, per la gioia di quanti non vedono l'ora di scoprire cosa si nasconde all'orizzonte per Otis e la bella Maeve.

Se la stagione precedente di Sex Education si era chiusa con Otis alle prese con la prima relazione ma anche con un rapporto ambiguo con la "più che amica" Maeve, nella seconda il personaggio interpretato da Asa Butterfield - ormai definitivamente sbocciato, anche se in ritardo - dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola, mentre cerca di gestire il rapporto conflittuale con la bella Maeve. Nel frattempo, il liceo Moordale è alle prese con un'epidemia di clamidia, che rende evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica. I nuovi ragazzi appena arrivati in città sconvolgeranno gli equilibri.

Nel cast di Sex Education 2, oltre ad Asa Butterfield e Gillian Anderson, torneranno anche Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Jim Howick, Rakhee Thakrar, Samantha Spiro e Alistair Petrie.