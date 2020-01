Sex Education 2: il cast della serie parla italiano in un video di Netflix

Quattro attrici della serie Sex Education 2, tra cui Emma Mackey, si sono cimentate con la lingua italiana in un divertente video realizzato da Netflix Italia: ecco come se la sono cavata.

Quattro attrici della serie Sex Education 2, la cui seconda stagione è disponibile da due giorni, parlano italiano in un divertente video realizzato da Netflix Italia. Questa la descrizione sul canale YouTube dell'azienda: "Abbiamo sfidato le protagoniste di Sex Education a indovinare la traduzione di espressioni (non proprio) romantiche tipicamente italiane." A partecipare a questo gioco sono state Emma Mackey (Maeve Wiley), Aimee Lou Wood (Aimee Gibbs), Tanya Reynolds (Lily Iglehart) e Patricia Allison (Ola Nyman).

Questo il funzionamento del gioco, chiamato Italians Do It Better: le quattro star di Sex Education, divise in due gruppi (Emma Mackey - la più brava di tutte - insieme a Aimee Lou Wood, e Tanya Reynolds insieme a Patricia Allison), leggono delle frasi in italiano, e devono cercare di tradurle in inglese. La risposta corretta è scritta sul retro dei fogli, che possono leggere solo dopo aver dato la loro versione o deciso di rinunciare. La Reynolds, che è di origine italiana da parte di madre, mette le mani avanti subito dicendo "Chiedo scusa a metà della mia famiglia per quanto sarò scarsa a questo gioco."

Si inizia con frasi semplici e riconoscibili, come "Sei bellissima" e "Il mio cuore è tuo", prima di passare a locuzioni non propriamente romantiche come il classico "Due etti di mortadella, per favore": qui è esilarante la reazione delle ragazze, convinte che si stia parlando di morte e poi, dopo aver scoperto di cosa si tratta, ancora un po' confuse: "Cos'è la mortadella? Una specie di formaggio?". A metterle ulteriormente alla prova è l'espressione napoletana "Sei nu babà" (scritto foneticamente babbà sui fogli dati alle attrici di Sex Education), e anche un celebre ritornello degli anni Novanta: "Hanno ucciso l'Uomo Ragno, chi sia stato non si sa". Alla fine la Reynolds si scusa nuovamente con gli italiani e con la propria famiglia, mentre la sua compagna di gioco chiude con "Grazie per aver ascoltato le nostre orribili traduzioni."

La divertente serie Netflix, che vede protagonisti anche Gillian Anderson e Asa Butterfield - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Sex Education 2 - è disponibile sulla piattaforma streaming da giovedì scorso.