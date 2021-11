Sex and the City: l'assenza di Kim Cattrall sarà spiegata nel revival, ecco come

In che modo il revival di Sex and the City, And Just Like That... spiega l'assenza di Kim Cattrall (Samantha Jones)? A rivelarlo è un insider.

In che modo And Just Like That... giustificherà l'assenza di Kim Cattrall? A rivelare la modalità attraverso cui il revival di Sex and the City ha giustificato l'assenza dell'attrice è stato un insider nel corso di un'intervista con il Daily Mail.

Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattral e Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio Le regole del lasciarsi

Come riportato da Queerty, And Just Like That... vedrà Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristen Davis riprendere gli stessi ruoli che hanno interpretato in Sex and the City. A essere assente, invece, sarà Kim Cattrall a causa di una serie di problemi con Sarah Jessica Parker. I fan hanno speculato a lungo sulla modalità di "eliminazione" del suo personaggio: alcuni sostengono che Samantha Jones possa essere stata uccisa in sceneggiatura, altri che possa essere stata eliminata in modo diverso.

In realtà, un insider ha rivelato che - attenzione, seguono spoiler - il personaggio di Kim Cattrall non è stato ucciso ma è semplicemente stato messo in pausa in attesa di un suo possibile ritorno nel corso della già confermata seconda stagione. L'uomo ha dichiarato: "Sappiamo già che And Just Like That... avrà una seconda stagione. Non sappiamo quando arriverà perché Sarah Jessica Parker ha molti impegni e convincere Kim Cattrall sarà davvero difficile. Speriamo davvero che Kim Cattrall possa tornare con noi! Lei è sempre stata fondamentale per il nostro franchise".

In seguito alla mancata partecipazione del suo personaggio in questo reboot, l'insider ha rivelato: "Gli spettatori scopriranno che Samantha e Carrie hanno litigato perché Carrie ha licenziato Samantha come sua addetta stampa e che non parlano più. Questo pone effettivamente fine alla loro relazione personale. Nel corso della serie, a Carrie mancherà la sua amica e il suo obiettivo diventerà quello di ristabilire la loro amicizia. Come dice Oscar Wilde, l'arte imita sempre la vita".

And Just Like That... conterrà anche una scena di un funerale. Questo è il motivo per cui molti pensavano che Samantha potesse essere morta. A dirigere la serie è stato Michael Patrick King. Sarah Jessica Parker, invece, si è occupata della produzione esecutiva e ha dichiarato che l'obiettivo suo e del regista è stato quello di preservare lo spirito della serie originale ma, allo stesso tempo, di inserire tanti nuovi personaggi che riflettessero il carattere multiforme di New York.

And Just Like That... debutterà a dicembre su HBO Max.