And Just Like That 3 sarà orfana di una star di Sex and the City

Un personaggio importante di Sex and the City mancherà nella terza stagione della serie sequel.

Manca ancora parecchio tempo all'arrivo della terza stagione di And Just Like That..., la serie sequel di Sex and the City, che racconta le vicende delle protagoniste dello show e del romanzo omonimo di Candace Bushnell.

La trama segue quanto raccontato dalla serie e dai due film per il cinema che sono stati distribuiti nel 2008 e nel 2010. Nella terza stagione dello show, che non sarà su Sky prima del 2025, mancherà un volto noto dello show cult del piccolo schermo.

Un'assenza importante

Negli ultimi tempi circolavano alcune voci sul possibile ritorno di Kim Cattrall nella prossima stagione ma è stata la stessa attrice a smentire questi rumor, in risposta ad un fan che aveva condiviso un articolo di Elle riguardante le voci secondo le quali Cattrall sarebbe apparsa nel nuovo ciclo di episodi.

Kim Cattrall in una scena di Sex and the City

L'attrice ha scritto:"Oh, è così gentile da parte tua ma non è così" ha chiosato la star, aggiungendo l'emoji di un bacio. Le voci si erano rincorso dopo il cameo nel finale della seconda stagione dopo che nella prima, Samantha Jones compariva soltanto sotto forma di messaggi scambiati con Carrie.

Nel cameo, Samantha chiama Carrie da Londra dicendole che avrebbe voluto farle una sorpresa a New York ma non era riuscita a causa dei ritardi del volo. Il suo personaggio era vestito con un'elegante giacca argento e un completo rosso di Patricia Field, che aveva disegnato i costumi della serie originale:"Ho pensato che se dovevo tornare dovevo farlo con lo stile di Samantha", aveva dichiarato in una intervista Cattrall.

Nel cast di And Just Like That... troviamo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, Evan Handler, Sara Ramirez, Chris Noth e Sarita Choudhury. Dopo le avventure vissute negli anni '90, le amiche di Sex and the City affrontano e condividono la propria quotidianità a 50 anni.