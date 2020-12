Seven Sisters, Noomi Rapace "usava un profumo diverso per ogni personaggio"

A proposito di Seven Sisters Noomi Rapace ha usato un profumo diverso per ognuna delle sette gemelle della pellicola distopica.

Durante un'intervista Noomi Rapace, l'attrice che interpreta le sette sorelle di Seven Sisters, ha descritto il processo a cui si è dovuta sottoporre per entrare nei panni delle gemelle Settman: dall'utilizzo di un profumo diverso per ogni personaggio, al trucco, fino alla musica che ascoltava prima di ogni scena.

Nonostante il suo primo coinvolgimento nella creazione dei sette personaggi chiave del film, la Rapace ha detto che il suo processo personale, a cui nessuno ha assistito, è stato l'aspetto più complesso in assoluto. L'attrice ha confessato di amare profondamente le sfide, aggiungendo che girare questo film è stata l'impresa più ardua di tutta la sua carriera.

"Le sette sorelle hanno preso tanta energia da me, ma me ne hanno anche data tanta. Per questo film ho trovato sette voci, sette cuori, ma sono sempre io. Usavo profumi diversi e ascoltavo musica diversa, prima di ogni scena, per sviluppare ogni personaggio. A volte in un giorno dovevo interpretare tutte e sette." Ha dichiarato l'attrice.

Parlando della Rapace, Giannetto De Rossi, il suo truccatore, ha detto: "Truccare le sette sorelle in modo da distinguerle l'una dall'altra senza cadere nell'artificio era un lavoro impossibile, Ma ho accettato subito dopo aver visto una sua foto in primo piano. Le dimensioni del suo viso sono perfette. Noomi è la più grande attrice con cui ho lavorato, si farebbe uccidere per il lavoro. Girava, poi si allenava in palestra e poi tornava al lavoro, non dormiva mai."

L'attrice ha concluso l'intervista parlando delle sette sorelle: "Sono sempre io. Le sette sorelle sono io in sette diversi momenti della mia vita. C'è la ribelle, c'è quella sensuale, la party girl e quella dotata di spirito materno. Quanto interpreto film di fantascienza o fantastici cerco sempre di ascoltare la mia voce interiore, la mia verità. Se ti capita di risvegliarti su un altro pianeta pensi a sopravvivere, non ti preoccupi del tuo aspetto. In alcune scene di Seven Sisters ero un disastro, ma era necessario".