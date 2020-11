Seven: scarafaggi veri sul set per una scena terrificante

David Fincher decise di utilizzare dei veri scarafaggi per girare una scena terrificante di Seven affinché la sequenza fosse assolutamente autentica.

Prima dell'inizio delle riprese della scena del 'peccato di gola' presente in Seven, David Fincher decise di rovesciare ben sette casse di scarafaggi sul set ricoprendo il cadavere della vittima, interpretata da Bob Mack. L'autentica reazione di Brad Pitt alla vista del vomito, in realtà, scaturì dall'incontro ravvicinato con un vero scarafaggio.

Brad Pitt e Morgan Freeman in una scena di SEVEN, diretto da D. Fincher

I tecnici della troupe inserirono del cotone nelle orecchie e nel naso di Mack per impedire agli scarafaggi di strisciare all'interno degli orifizi del suo corpo anche se, a quanto pare, niente riuscì ad impedire agli insetti di strisciare all'interno delle sue mutande.

Un esperto fu costretto a versare della vaselina intorno al tavolo per impedire agli scarafaggi di abbandonare il set. Fincher, nel commento tecnico presente del DVD, ha dichiarato: "Mi sono sentito in colpa per l'attore che è stato costretto ad indossare le protesi, calde e pesanti, per girare la scena del peccato di gola con gli scarafaggi, così per ricompensarlo ho deciso di renderlo superdotato."

Morgan Freeman e Brad Pitt in una scena di SEVEN

Gary Arnold, del The Washington Times, ha elogiato il regista e il cast nella sua recensione, dichiarando: "Mi sono piaciute molte le scelte registiche di Fincher, ho adorato la scena del peccato di gola ma l'asso nella manica del film è il carisma del signor Freeman, detective maturo e intelligente, e dal signor Pitt, poliziotto giovane e testardo."