Seven, Edgar Wright: "Vederlo al primo appuntamento con una ragazza non è stata una grande idea"

Edgar Wright ha ricordato la pessima idea avuta quando, per un primo appuntamento, ha portato una ragazza a vedere Seven, thriller di David Fincher con Brad Pitt e Morgan Freeman.

The World's End: il regista Edgar Wright sul set

Edgar Wright ha curato la celebrazione del cinema nell'ultimo numero della rivista Empire come guest editor di "The Greatest Cinema Moments Ever". Il regista di Baby Driver ha contattato 40 nomi di Hollywood chiedendo loro di condividere la loro esperienza più memorabile in una sala cinematografica per poi raccogliere i ricordi di Steven Spielberg, Chris Evans, Patty Jenkins, Spike Lee, Kevin Feige, Taika Waititi, Tessa Thompson, Daisy Ridley e altri in un numero molto speciale di Empire. nello stesso numero è stata pubblicata la top 10 di Wright che include quella volta in cui, per un primo appuntamento, portò una ragazza a vedere Seven:

"Non è stata una grande idea, è stato il primo e l'ultimo appuntamento. Seven non è il film migliore per un appuntamento romantico. Le persone ricordano il ritrovamento del cadavere di Sloth, che crea uno shock preparato con precisione ingegneristica, e il finale. Con questi colpi di scena, sei sempre in tensione. Quando guardi il film col pubblico ti rendi conto che le persone non sanno cosa aspettarsi e reagiscono con tempi diversi a ciò vedono perché non tutti lo capiscono nello stesso momento".

Oltre a Seven, la lista stilata da Edgar Wright include Gravity, Mad Max: Fury Road, Attrazione fatale, A proposito di Mary, Team America: World Police, South Park: Bigger, Longer, and Uncut, un pesce di nome Wanda, Il silenzio degli innocenti e C'era una volta a... Hollywood.

In questi giorni Edgar Wright ha presentato al Sundance 2021 il suo nuovo lavoro, il documentario The Sparks Brothers dedicato alla band californana Sparks.