Justin Timberlake e la dedica a Jessica Biel nel giorno del loro anniversario: "10 anni non bastano"

Justin Timberlake festeggia il suo decimo anniversario di matrimonio con Jessica Biel e lo ha fatto pubblicando sul suo profilo Instagram una serie di foto tra passato e presente dei luoghi che hanno accolto la loro storia d'amore. Anche Jessica Biel ha affidato ai social il suo messaggio prima di rivelare che la coppia ha recentemente rinnovato i voti nuziali.

"10 anni non bastano!" ha scritto Justin Timberlake nella didascalia che accompagne le immagini. "Mi rendi un marito e un padre migliore ogni giorno! Ti amo così tanto, splendido essere umano!".

Tra le immagini pubblicate, una recente istantanea della coppia che ha recentemente partecipato al Gala del Children's Hospital di Los Angeles (CHLA). Una clip video mostra la coppia che ricrea adorabilmente l'iconica scena del bacio con il piatto di spaghetti del classico animato del 1955 Lilly e il vagabondo mentre è seduta in un ristorante. Un'altra foto mostra i due in posa uno accanto all'altro mentre raccolgono l'uva in un vigneto.

Jessica Biel ha poi ripubblicato, nelle sue storie di Instagram, il post di Justin Timberlake scrivendo "10 anni" nella didascalia. L'attrice ha poi condiviso la foto del momento in cui, in Italia, la coppia ha rinnovato i voti nuziali. "Essere sposati con te è l'avventura di una vita!" sono le parole che accompagnano il post.

I due si sono sposati il 19 ottobre 2012 a Borgo Egnazia, nota struttura di Savelletri, in Puglia e l'11 aprile 2015 è nato Silas Randall Timberlake. Nel 2020 nasce il secondo figlio di nome Phineas.