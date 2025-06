Gigli, Seth Rogen sul suo provino per il film con J.Lo e Ben Affleck: "Oggi la mia carriera finirebbe"

La star di The Studio oggi non rifarebbe l'audizione per il ruolo di un personaggio con disabilità cognitiva nel lungometraggio nel 2003.

Nel corso di una recente intervista, Seth Rogen ha confessato di aver fatto un provino, agli inizi degli anni 2000, per il film Gigli, in cui avrebbe dovuto interpretare un ragazzo con disabilità cognitiva.

Il film, con protagonisti Ben Affleck e Jennifer Lopez, uscì nel 2003, e Rogen non ottenne la parte ma oggi non parteciperebbe a quel casting perché del tutto inappropriato.

Un provino che avrebbe potuto distruggere una carriera

"Ho fatto un'audizione per Gigli, per il ruolo del ragazzo con disabilità cognitiva" ha detto Rogen "Oggi, solo per averci provato, la mia carriera finirebbe".

Seth Rogen in The Studio

Seth Rogen ha raccontato l'episodio con il suo solito piglio ironico ma ha anche sottolineato come la sensibilità e gli standard di Hollywood e del pubblico siano profondamente cambiati nel corso degli anni. La scena riflette quanto oggi sia più alta l'attenzione verso una rappresentazione responsabile delle disabilità sullo schermo.

La carriera di Seth Rogen dopo quel provino

Alla fine, il ruolo nel film Gigli, uscito in Italia anche con il titolo Amore estremo - Tough Love, andò a Justin Bartha, conosciuto in seguito per la sua partecipazione alla trilogia de Una notte da leoni.

Seth Rogen in una scena di The Studio

Dopo quel provino, Seth Rogen iniziò una carriera di successo nella commedia americana, recitando in Suxbad - Tre menti sopra il pelo, The Green Hornet, 50 e 50, e Cattivi vicini.

Ha recitato anche in 40 vergine, Molto incinta e Funny People, e di recente è stato protagonista nella serie tv The Studio. Ha recitato anche in grandi progetti come Steve Jobs di Danny Boyle e The Fabelmans di Steven Spielberg.