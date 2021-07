Seth Rogen, quando Paul Rudd gli fece uno scherzo sostituendosi ad una massaggiatrice

Seth Rogen ha recentemente scelto Twitter per raccontare un incredibile scherzo che gli è stato fatto molti anni fa da Paul Rudd: l'attore di Avengers: Endgame ha deciso di fare a Seth un massaggio "a sorpresa" grazie alla complicità della massaggiatrice.

Rogen si trovava in un hotel di Las Vegas e dopo aver deciso di farsi fare un massaggio si era recato nella spa presente nella struttura. Accolto da una massaggiatrice Seth si è sdraiato a faccia in giù sul lettino. Cinquanta minuti più tardi ha aperto gli occhi e si è accorto che le mani che lo avevano massaggiato per tutto il tempo non erano quelle della massaggiatrice, bensì quelle di Rudd.

L'amico alloggiava nello stesso hotel e ha deciso di fargli uno scherzo mettendosi d'accordo con la massaggiatrice, certo che Rogen si sarebbe accorto quasi subito del "cambio di mani". Rogen, d'altro canto, non ha notato alcuna differenza e il protagonista di Ant-Man ha portato a termine il massaggio.

Rudd deve ancora raccontare la sua versione della storia, ma un fan curioso, conoscendo l'amore di Rogen per l'erba, ha domandato alla star di Strafumati: "Seth, siamo sicuri che non fosse un'allucinazione dovuta alla cannabis?" al che l'attore ha risposto: "Sono certo che Paul lo confermerebbe". Seth Rogen, 39 anni, e Paul Rudd, 52, sono buoni amici da quando hanno recitato insieme in film come 40 anni vergine, Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy e Molto incinta.