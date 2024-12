La serie tv sugli 883 avrà una seconda stagione (e anche un altro titolo)

La serie tv sugli 883 è stata rinnovata per un secondo ciclo di episodi: l'annuncio è arrivato in diretta su Sky poco prima della finale di X Factor 2024.

L'annuncio è arrivato in serata: SKY ha rinnovato per una seconda stagione la serie tv sugli 883. La decisione era nell'aria e quasi inevitabile: la prima stagione, infatti, si è rivelata un successo senza precedenti, diventando in breve tempo la più vista degli ultimi 8 anni.

Come si intitolerà la stagione 2?

Non ci sarà, però, nessun Hanno Ucciso l'Uomo Ragno 2 perchè la serie che racconta la storia di una delle più famose e iconiche band italiane cambierà nome in occasione del suo ritorno. Se la prima stagione prendeva spunto dal primo album, la seconda stagione si intitolerà Nord Sud Ovest Est, dal secondo disco del gruppo, del 1993, l'ultimo con Mauro Repetto. Gli episodi ripercorreranno le vicende che portarono alla nascita dell'album e, successivamente, all'abbandono di uno dei due membri fondatori.

La serie Sky Original, prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, società del Gruppo Banijay, è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi degli 883 e di alcune delle loro canzoni più note.

Max, interpretato dall'esordiente Elia Nuzzolo, e Mauro, interpretato da Matteo Oscar Giuggioli, sono due classici 'underdog': un nerd e un entusiasta che grazie alla musica diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare una generazione intera.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883, trasmessa su Sky Serie e NOW dall'11 ottobre al 1° novembre 2024, ha superato le più rosee previsioni in fatto di ascolti e giudizi.

La seconda stagione sarà presto disponibile su Sky e in streaming solo su NOW.