Separati ma non troppo: la trama della commedia francese in onda stasera su Rai1 in prima visione

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda, in prima visione in chiaro, Separati ma non troppo, commedia francese con Gilles Lellouche e Louise Bourgoin.

Separati ma non troppo, in onda stasera su Rai1 alle 21:25 in prima visione, è la proposta del primo canale RAI in questo venerdì di pausa dalle partite degli Europei 2021 (che riprenderanno domani, con la nuova gara degli Azzurri di Roberto Mancini).

Separati ma non troppo: Louise Bourgoin e Gilles Lellouche in una scena del film

Una commedia francese brillante firmata nel 2017 da Dominique Farrugia, con Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet e Marilou Berry.

La trama ci porta nel bel mezzo di una crisi matrimoniale. Dopo 15 anni di matrimonio e due figli, Yvan e Delphine decidono di separarsi. I loro problemi di coppia sono talmente evidenti che è diventato insostenibile continuare a vivere insieme.

Tuttavia la condizione economica di Yvan, un procuratore di calcio, non gli permette di ricominciare una nuova vita da un'altra parte ed è costretto a tornare a casa. L'uomo è infatti proprietario del 20% della casa in cui vive la ex moglie con i figli, ma soprattutto non si può permettere di prendere in affitto un appartamento. Quindi "sceglie" di abitare nella sua casa occupando lo spazio esattamente corrispondente alla quota che gli spetta di proprietà.

La nuova convivenza forzata riserverà però ai due ex coniugi molte sorprese...