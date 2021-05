Senza Rimorso: su Prime Video il film di Stefano Sollima con Michael B. Jordan

L'uscita di Senza Rimorso su Prime Video è stata celebrata con uno spettacolare torneo a Call of Duty: Warzone in diretta su Twitch.

A partire da venerdì 30 aprile, nel catalogo di Prime Video è disponibile Senza Rimorso, l'action movie diretto da Stefano Sollima e interpretato da Michael B. Jordan. Basato sull'omonimo romanzo di Tom Clancy, il film è stato prodotto da Amazon Studios, Paramount Pictures e Skydance Media ed è stato rilasciato a sette anni di distanza da Jack Ryan - L'iniziazione, precedente opera cinematografica tratta dall'universo di Clancy, a sua volta preceduta da lungometraggi di successo come Caccia a ottobre rosso, Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo. Senza Rimorso, la cui sceneggiatura è stata scritta da Taylor Sheridan e Will Staples, offre così agli amanti del cinema d'azione di tornare a godere nuovamente delle atmosfere adrenaliniche che caratterizzano lo stile dello scrittore statunitense.

Senza rimorso: Michael B. Jordan in una foto

Senza rimorso: Michael B. Jordan in un momento del film

Nel caso di Senza Rimorso (Tom Clancy's Without Remorse), Michael B. Jordan interpreta John Clark, il secondo personaggio più celebre di Clancy dopo Jack Ryan, il cui debutto letterario è avvenuto nel 1993 proprio nel romanzo sul quale si basa il film appena uscito su Prime Video. Per quanto riguarda la trama dell'action movie , Clark, ex membro dei Navy Seal e veterano del Vietnam, si ritrova ad affrontare la perdita della sua fidanzata, uccisa da alcuni spacciatori mentre era incinta. L'uomo tenta quindi di vendicarla, unendo le forze con una collega (Jodie Smith) ed un misterioso agente della CIA (Jamie Bell). Nella sua missione, però, Clark rivela involontariamente un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l'onore personale e la lealtà verso il suo paese, l'uomo affronta i nemici senza alcun rimorso per evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione internazionale. Ricordiamo che Jordan dovrebbe tornare ad interpretare Clark anche nell'adattamento di Rainbow Six, altro romanzo di Clancy da cui ha preso vita la celebre saga videoludica.

Senza rimorso: Stefano Sollima e Michael B. Jordan

Senza rimorso: Michael B. Jordan e Lauren London in una scena

Rimanendo in tema di videogiochi , l'uscita di Senza Rimorso su Prime Video è stata celebrata con un torneo tenutosi nella giornata di ieri, sabato 1 maggio, sul canale Twitch dello streamer. Diciotto gamers si sono confrontati in una gara all'ultimo proiettile, seguendo la semplice regola di giocare a Call of Duty: Warzone senza cedere ad alcun rimorso, proprio come suggerito dal titolo del film. L'iniziativa, capace di calamitare l'interesse di tutti gli amanti dei videogiochi, è nata in collaborazione con Aimcontrollers ed in partnership con Senza Rimorso.