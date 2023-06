Senza nome e senza regole stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film con Jackie Chan

Il film Senza nome e senza regole sarà trasmesso stasera, 3 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. Questo lungometraggio, una produzione proveniente da Hong Kong, è diretto da Benny Chan e Jackie Chan. La sceneggiatura è opera dello stesso Jackie Chan insieme a Susan Chan, mentre la colonna sonora è stata composta da Nathan Wang.. Trama, cast, curiosità e trailer della pellicola.

Senza nome e senza regole: Trama

Un agente segreto, unico sopravvissuto del sabotaggio all'elicottero sul quale viaggiava verso il Sudafrica, perde la memoria e non riesce a capire come mai siano in tanti a dargli la caccia dal Continente Nero all'Europa.

Senza nome e senza regole: Curiosità

Senza nome e senza regole è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'11 Giugno 1999 distribuito da Sony Pictures Entertainment Italia.

Le riprese del film si sono svolte in Olanda e Sudafrica.

Michelle Ferre non ha mai preso in considerazione la recitazione, ma sul set di questo film, quando ha cercato di intervistare Jackie Chan, lui è rimasto colpito da lei e le ha chiesto di fare un provino per il film, cosa che ha fatto, e ha ottenuto un ruolo da co-protagonista.

Nella tradizione di ogni film di Jackie Chan, durante i titoli di coda compaiono i fuori scena. Tutti i fuori scena di Jackie riguardano solo i bloopers. L'unico infortunio nei fuori scena riguarda un pilota di acrobazie che viene portato fuori su una barella.

Senza nome e senza regole: Traile e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Critica: Senza nome e senza regole è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 67% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.8 su 10

Senza nome e senza regole: Interpreti e personaggi