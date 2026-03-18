Senza esclusione di colpi: Michaela Coel al lavoro su una nuova versione del film

Senza esclusione di colpi, il film che ha reso famoso in tutto il mondo Jean-Claude Van Damme, sarà alla base di un nuovo progetto che sarà scritto e diretto da Michaela Coel.

A sostenere lo sviluppo del lungometraggio sarà A24 e, per ora, non è ancora stato svelato come verrà sviluppata la storia.

Cosa raccontava il film con Van Damme

Senza esclusione di colpi, diretto da Newt Arnold, raccontava la storia di un lottatore di arti marziali che partecipa al Kumite, un torneo giapponese semi-clandestino e violento che si svolge a Hong Kong. Durante gli scontri tutto è consentito e i combattenti rischiano anche di morire. Il protagonista Frank William Dux, un ex pilota militare interpretato da Jean-Claude Van Damme, si ritrova così sul ring ad affrontare anche il temibile campione Chong Li.

Il successo di Senza esclusione di colpi, arrivato a quota 65 milioni di dollari di incassi a fronte di un budget di soli 2 milioni, ha portato alla produzione di vari sequel.

I successivi capitoli cinematografici, arrivati nelle sale a partire dal 1997, hanno tuttavia dovuto fare i conti con l'assenza di Van Damme, non riuscendo a replicare il successo del progetto originale. Nel 2013 era stato successivamente annunciato lo sviluppo di un remake targato Relativity che vedeva coinvolto il regista James McTeigue, progetto mai andato oltre le prime fasi di sviluppo.

Le dichiarazioni dei produttori

Michaela Coel ha dichiarato: "Sono da tempo affascinata dai combattenti e sbalordita dalla disciplina, dall'intensità e dall'isolamento che questo sport richiede loro. Sono entusiasta di esplorare questo mondo, soprattutto con A24 come partner. ANDIAMO CAZZO!".

La nuova versione del film sarà prodotta da Marc Toberoff, Alberto Lensi, Stuart Manashil e Peggy DiSalle.

Toberoff ha dichiarato: "Nel 1988, l'ora iconico Senza esclusione di colpi ha fatto conoscere al pubblico l'estetica cruda delle arti marziali miste e non vedo l'ora di riportare quel formato di torneo ad alta energia sul grande schermo".