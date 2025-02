Selvaggia Lucarelli a zero su Giorgia e Annalisa nella serata cover di Sanremo 2025: "Nessuna contaminazione"

Dopo la serata delle cover di venerdì 14 febbraio al Festival di Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli ha scatenato la sua critica durante il Dopofestival, esprimendo opinioni molto dure sulle esibizioni di vari cantanti. Tra le sue dichiarazioni più incisive ci sono quelle rivolte a Giorgia e Annalisa, che si sono esibite con la celebre "Skyfall" di Adele, vincendo la serata.

Lucarelli, come di consueto, non ha risparmiato parole per la performance, dichiarando senza esitazione di aver già bocciato il duetto prima di sapere del loro trionfo. "Avevo già scritto il mio giudizio prima che vincessero: 'Sembra una gara di canto, ma non ho visto contaminazione, voto zero'", ha affermato con fermezza, criticando l'interpretazione che non le è sembrata particolarmente originale o innovativa.

I giudizi di Selvaggia Lucarelli agli altri cantanti

Le critiche di Lucarelli non si sono fermate qui. Ha infatti puntato il dito anche contro Simone Cristicchi e Amara, che hanno proposto una reinterpretazione di La cura di Franco Battiato. Secondo la giornalista, la performance della coppia è stata "troppo triste", con un tono emotivamente pesante che, a suo parere, non ha avuto il giusto impatto. "Picco glicemico per Simone Cristicchi e Amara, con la canzone e i versi in aramaico. Quindi ho votato 6", ha dichiarato Lucarelli.

LE MATRIARCHE, LE LEONESSE, LE VOCALIST, LE REGINE, LE ELEGANTI, LE SUPERLATIVE, LE VINCITRICI GIORGIA E ANNALISA#Sanremo2025 pic.twitter.com/h7vTlhypnG — lorenzo⸆⸉???? (@arianaswift) February 15, 2025

Non sono mancate, tuttavia, gli elogi per altre performance della serata. La giornalista ha invece apprezzato i duetti di Arisa e Irama, che hanno scelto di eseguire Say Something di Christina Aguilera. Elogiati anche Rocco Hunt e Clementino per la loro versione di I Know My Way di Pino Daniele, così come Francesco Gabbani e Francesco Tricarico, che hanno portato sul palco Io sono Francesco, un brano scritto da Tricarico.

Curiosamente, non è arrivato alcun commento da parte della Lucarelli riguardo il duetto di Fedez con Marco Masini sulle note di Bella Stronza. La scelta di Fedez di rivisitare il testo della canzone, creando così scalpore mediatico, ha generato curiosità sul destinatario delle provocatorie parole del brano, argomento che è stato alimentato anche dalle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla vita privata di Fedez.