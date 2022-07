Ballando con le stelle: Arisa sostituisce Selvaggia Lucarelli in giuria?

Nella prossima edizione di Ballando con le stelle potremmo vedere Arisa seduta dietro il banco della giuria al posto di Selvaggia Lucarelli. Se l'indiscrezione lanciata dal settimanale Vero fosse confermata, la vincitrice della scorsa edizione del talent prenderebbe il posto della giornalista che copre il ruolo di giurata dal 2016.

Lavori in corso per Ballando con le Stelle, che partirà il prossimo 8 ottobre. Mentre si susseguono i rumors sui possibili partecipanti al talent, sembra che anche nel panel dei giurati ci sarà una piccola rivoluzione. Arisa, come riporta Vero, siederà dove la Lucarelli è stata per ben sei edizioni.

Come giurati, invece, sarebbero stati confermati Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Arisa, vincitrice della passata edizione in coppia con Vito Coppola, ha una buona esperienza televisiva come giudice, ruolo che ha ricoperto in tre edizioni di X Factor e in due edizioni de Il Cantante Mascherato. Diversa la sua posizione in Amici di Maria De Filippi, dove era tra i coach che allenavano i ragazzi del canto.

Se la candidatura di Arisa dovesse cadere, il settimanale Vero ritiene che l'alternativa alla cantante possa essere Giancarlo Magalli, attualmente senza programmi in Rai dopo la cancellazione di Una parola di troppo.