Selvaggia Lucarelli opinionista del Grande Fratello? "Non ho chiuso alcuna porta"

Prima del debutto del reality, Mediaset aveva contattato Selvaggia Lucarelli per il ruolo di opinionista. Dopo il suo rifiuto, sono stati scelti tre ex concorrenti per commentare le dinamiche nella Casa.

Poche settimane dopo la partenza del Grande Fratello, emergono interessanti retroscena sulle trattative dietro le quinte del reality di Canale 5. Secondo quanto trapelato, la produzione - insieme a Simona Ventura, conduttrice di questa edizione - avrebbe avanzato un'offerta a Selvaggia Lucarelli per affidarle il ruolo di opinionista del programma.

Tuttavia, la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha deciso di declinare la proposta. Durante la conferenza stampa di RIP - Roast In Peace, la nuova produzione Prime Video, Selvaggia è stata intercettata dai microfoni di SuperGuidaTv, dove ha raccontato i veri motivi del suo rifiuto.

Il rifiuto di Selvaggia Lucarelli: "Non c'è stato tempo per parlarne"

"Il no al Grande Fratello? A parte che i no che pesano sono altri nella vita... mettiamo fine al conflitto Israele-Palestinese? No? Ecco, quello è un no che pesa, non il mio", ha commentato la Lucarelli. Selvaggia ha poi chiarito che la proposta di Mediaset sarebbe arrivata troppo tardi, in un momento già impegnativo per lei.

"L'offerta è arrivata molto a ridosso dell'inizio di Ballando con le Stelle, e quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso. Abbiamo capito entrambi che i tempi erano sbagliati, e sarebbe stato uno sgarbo nei confronti della Rai. Lavoro con loro da dieci anni e sono felice di far parte di questa squadra."

La giurata del dancing show ha comunque tenuto a precisare di non aver chiuso nessuna porta per il futuro: "Se ci saranno altre decisioni o offerte da valutare, lo si farà con calma l'anno prossimo. Non ho chiuso alcuna porta, né in Rai né a Mediaset. Sono diventata peggio di un calciatore alle conferenze stampa!" La notizia era stata commentata anche da Milly Carlucci, che giudica la Lucarelli "un elemento insostituibile".

Il piano B della produzione: tre ex gieffini come opinionisti

Dopo il rifiuto di Selvaggia Lucarelli, gli autori del Grande Fratello hanno deciso di puntare su un'idea diversa, scegliendo di formare un panel composto da tre opinionisti, tutti ex concorrenti storici del reality: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

I tre volti, legati al programma fin dalle sue prime edizioni, portano in studio la loro esperienza diretta nella Casa, commentando con Simona Ventura le dinamiche tra i nuovi inquilini. Una scelta che mira a unire nostalgia, competenza e autenticità, restituendo al pubblico lo spirito originario del Grande Fratello.