Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sulla corte del GF a Selvaggia Lucarelli: "Sono felice che sia con noi"

Alla vigilia della 20esima edizione di Ballando con le Stelle, al via sabato 27 settembre 2025 su Rai 1, Milly Carlucci ha raccontato le novità di quest'anno, tra giuria confermata, tribuni del popolo rinnovati e grandi emozioni. La conduttrice si è anche soffermata sulla corte fatta dal Grande Fratello a Selvaggia Lucarelli.

La giuria e i tribuni del popolo

La conduttrice ha parlato delle conferme e delle new entry nella squadra che animerà le serate del sabato sera. "È rimasta la stessa. Abbiamo una novità nel gruppo dei tribuni del popolo perché il nostro Simone Di Pasquale mi ha fatto l'onore di scendere in pista. Sarà la spalla comica della signora Emma Coriandoli. Tra i tribuni del popolo ci saranno le nostre inossidabili Sara Di Vaira e Rossella Erra. Saranno affiancate da Matteo Addino, grande coreografo e maestro di ballo".

Paolo Belli in gara per il ventennale di Ballando con le Stelle

Oltre che per Barbara D'Urso, che ha raccontato le sue emozioni alla vigilia del debutto sulla pista di Rai 1, grande curiosità anche per la presenza di Paolo Belli come concorrente, dopo vent'anni trascorsi in un altro ruolo accanto a Milly Carlucci. "Mi ha fatto un grande regalo perché noi abbiamo cominciato 20 anni fa con Fabrizio Frizzi. Gli ho proposto una cosa speciale per i 20 anni e ha detto sì".

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, una presenza insostituibile

Non è mancato un pensiero alla giurata più discussa del panel, confermatissima, dopo le voci che la volevano come opinionista del Grande Fratello. "Selvaggia è una persona di una libertà intellettuale assoluta, non credo ci sia nessuno che possa condizionarla. O indurla a fare delle cose. Sono felice che sia con noi perché è parte di una squadra. Stimiamo tantissimo Selvaggia e io sono contenta che ogni sera lei sia lì su quel bancone perché porta sempre delle idee. È una donna intelligente".

Milly Carlucci ha ricordato con affetto Pippo Baudo, figura fondamentale della sua carriera e grande amico del programma. "Il ricordo di Pippo c'è sempre, non abbiamo dedicato un momento nella prima puntata perché in quella puntata bisognerà presentare tutti. Per evitare di fare le 4 del mattino, cerchiamo di essere sintetici. Vedremo anche le circostanze della serata".

Il futuro di Ballando con le Stelle

Infine, la conduttrice si è soffermata sul futuro del talent show, chiarendo come non ci sia una "successione ereditaria" al timone di Ballando con le Stelle. "Su passaggi di consegne ed eredità, Ballando con le Stelle non è un titolo ereditario, non sono una principessa che passa un titolo a figlie o nipoti. La conduzione di un programma la decide la Rai, se vogliamo dirlo scaramanticamente toccherebbe fare le corna perché le successioni non sono proprio cosa simpatica".