Selma Blair tenta di aprire il portellone di un aereo: arrestata e ricoverata la star di Cruel Intentions

L'attrice è stata fermata dopo un episodio avvenuto su un volo da Los Angeles a New York. Il suo portavoce parla di un'emergenza medica: come sta ora Selma Blair.

Momenti di forte tensione per Selma Blair, protagonista di un episodio avvenuto a bordo di un volo Delta diretto da Los Angeles a New York. Secondo le prime ricostruzioni, la star di Cruel Intentions avrebbe tentato di aprire un portellone mentre l'aereo era ancora in volo e avrebbe poi avuto uno scontro fisico con alcuni membri dell'equipaggio.

All'arrivo all'aeroporto JFK, l'attrice è stata presa in custodia dalla polizia e successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. La vicenda ha avuto anche conseguenze giudiziarie: Blair è stata accusata di aggressione di secondo grado ed è stata poi rilasciata su cauzione.

Selma Blair arrestata dopo il caos sul volo per New York

Selma Blair

L'incidente sarebbe avvenuto domenica sera durante un volo in arrivo da Los Angeles. Le autorità aeroportuali sono intervenute dopo una segnalazione relativa a un passeggero dal comportamento violento.

Secondo quanto riportato da TMZ e successivamente da Deadline, Selma Blair avrebbe provato ad aprire una porta dell'aereo durante il volo. In seguito avrebbe colpito un dipendente della compagnia e ne avrebbe morso un altro. Due assistenti di volo avrebbero riportato ferite e uno di loro sarebbe stato portato in ospedale.

Una volta atterrato l'aereo, gli agenti della Port Authority hanno identificato Blair come la passeggera coinvolta nell'episodio. L'attrice è stata fermata e condotta in una struttura sanitaria per una valutazione delle sue condizioni.

La situazione si sarebbe complicata ulteriormente nelle ore successive. Secondo una fonte, l'attrice di Cruel Intentions avrebbe colpito anche un agente di polizia all'aeroporto JFK e successivamente un'infermiera in ospedale. Da qui l'accusa di aggressione di secondo grado.

Blair è stata infine rilasciata dopo il pagamento di una cauzione da 80mila dollari e dovrà tornare in tribunale il 19 gennaio 2027. Anche l'FBI sta seguendo il caso.

Il portavoce di Selma Blair parla di un'emergenza medica

Dal team dell'attrice è arrivata una prima spiegazione dell'accaduto. Un rappresentante ha dichiarato a Deadline che Blair avrebbe avuto una "emergenza medica" che avrebbe provocato il comportamento contestato.

Il portavoce ha inoltre precisato che, una volta arrivata a terra, l'attrice ha ricevuto immediatamente assistenza e che le sue condizioni sarebbero stabili.

Per Blair si tratta del secondo episodio noto legato a un viaggio in aereo: nel 2016 infatti era finita al centro delle cronache per un'altra crisi avvenuta durante un volo. In seguito si era scusata pubblicamente, spiegando che il suo comportamento era stato causato dalla combinazione tra farmaci e alcol.

Gli ultimi anni di Selma Blair tra salute e ritorno alla recitazione

Selma Blair e Sarah Michelle Gellar in Cruel Intentions

Nel 2018 Selma Blair ha rivelato pubblicamente di avere la sclerosi multipla, raccontando poi la propria esperienza nel documentario Introducing, Selma Blair, uscito nel 2021.

Negli ultimi mesi aveva però fornito aggiornamenti incoraggianti sul proprio stato di salute, spiegando di non aver avuto nuove ricadute e di sentirsi nuovamente pronta a concentrarsi sul lavoro. L'attrice aveva anche manifestato il desiderio di tornare a recitare con maggiore continuità.

Pochi giorni prima dell'incidente aveva inoltre annunciato Hineni (Here I Am), documentario dedicato alle conseguenze delle polemiche nate dopo alcune sue dichiarazioni del 2024.

Ora però il nuovo episodio rischia però di spostare l'attenzione sulla vicenda giudiziaria. Le prossime settimane serviranno a chiarire la dinamica di quanto avvenuto a bordo e a stabilire come procederà il caso nei confronti dell'attrice.