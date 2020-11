Selena Gomez sarà la scalatrice Silvia Vásquez-Lavado per In The Shadow Of The Mountain

Selena Gomez si prepara a interpretare la scalatrice pioniera peruviana e campionessa dei diritti civili LGBTQ Silvia Vásquez-Lavado nel film In The Shadow Of The Mountain, personaggio dalla vita memorabile.

I morti non muoiono: Selena Gomez in una scena del film

Silvia Vásquez-Lavado è stata la prima donna LGBTQ a conquistare le Sette Vette, sette cime più alte dei sette continenti, di cui fanno parte il Monte Everest, l'Aconcagua e il Kilimanjaro. La Vásquez-Lavado è anche la fondatrice di Courageous Girls, associazione no-profit che assiste le vittime di abusi sessuali e prostituzione, inoltre ha organizzato escursioni per coloro che sono sopravvissute agli abusi al campo base del Monte Everest.

Oltre a interpretare la protagonista, Selena Gomez sarà anche la produttrice di In The Shadow Of The Mountain. Elgin James è impegnato nell'adattamento del memoir di Silva Vásquez-Lavado, in uscita nel 2022, e si occuperà di dirigere il film.

Tra i prossimi progetti di Selena Gomez vi è anche l'horror Dollhouse, che la vedrà di nuovo nella duplice veste di protagonista e produttrice.

