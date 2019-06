Selena Gomez: "Bill Murray? Ecco cosa mi disse all'orecchio a Cannes"

Selena Gomez ha svelato cosa le stava dicendo Bill Murray sul red carpet del Festival di Cannes prima della proiezione del film I morti non muoiono, momento che a molti amanti del cinema ha ricordato il finale di Lost in translation.

L'attrice ha però raccontato a Jimmy Fallon che le parole non erano particolarmente significative.

L'attrice e cantante ha spiegato: "Prima di tutto quell'immagine sembra strana. Ma stava dicendomi semplicemente delle cose siocche, si è avvicinato e ha detto cose come 'Stasera hai un aspetto fantastico'. E poi mi ha guardato seriamente e ha detto 'Da dove vieni?'. E io ero semplicemente lì cercando di essere composta".

Selena Gomez ha poi aggiunto che Bill Murray si è comportato spesso così: "Lo faceva sempre. Nelle conferenze stampa cercava di colpirmi con delle cose. Bill è semplicemente divertente, è un ragazzino cresciuto".

La situazione, in modo ironico, rispecchia un po' quanto accaduto sul set di Lost in Translation - L'amore tradotto che nel finale mostra il protagonista sussurrare qualcosa all'orecchio del personaggio interpretato da Scarlett Johansson. La regista Sofia Coppola ha raccontato: "Quel momento non è mai stato ideato per avere un significato. Stavo semplicemente cercando di capire cosa far dire al personaggio e poi aggiungerlo al film, ma non lo abbiamo mai fatto. Era un momento tra di loro. Semplicemente ammettere che quella settimana è stata significativa per entrambi e avrà degli effetti sulle loro vite. Le persone mi chiedono sempre cosa dice. A me piace sempre quello che risponde Bill: è una cosa tra amanti".

