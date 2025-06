Selena Gomez: in commercio i biscotti Oreo ispirati all'attrice e cantante

La star di Only Murders in the Building protagonista della nuova campagna dei prodotti commercializzati da Mondelēz International.

Oreo ha lanciato una nuova versione in edizione limitata in collaborazione con la star Selena Gomez, dei famosi biscotti che diventano, in questo modo, oggetti da collezione per i fan della cantante e attrice.

Annunciati il mese scorso, gli Oreo in edizione limitata firmati Selena Gomez sono stati distribuiti negli USA dal 9 giugno, dopo essere stati disponibili in prevendita dal 2 giugno.

La nuova linea di biscotti Oreo firmati Selena Gomez

La nuova linea di biscotti si ispira al gusto della horchata, una bevanda particolarmente amata da Selena Gomez. Crema miscelata con aromi esotici come cannella, cioccolato, latte condensato zuccherato e tracce di zucchero alla cannella. Il tutto, racchiuso tra due cialde Oreo al gusto di cioccolato e cannella.

Selena Gomez è entusiasta per la nuova linea che rispecchia le sue preferenze:"Creare il mio OREO è stato molto divertente. Sono cresciuta amandoli, quindi far parte del processo è stato come chiudere un cerchio. Volevo che avesse qualcosa di rassicurante e un tocco di nostalgia della mia infanzia. Il gusto alla cannella gli dà quel sapore di horchata, e non vedo l'ora che i miei fan lo provino".

Un biscotto Oreo da collezione per tutti i fan di Selena Gomez

I biscotti Oreo in edizione limitata dedicati a Selena Gomez presentano sei rilievi decorativi, tra cui uno con la scritta 'Selenators', mentre alcune confezioni selezionate contengono biscotti speciali con la firma della cantante.

Selena Gomez in una scena di Emilia Pérez

Oltre al lancio negli Stati Uniti del 9 giugno, la collezione è uscita lo stesso giorno sul mercato anche in Canada, in Italia e in Brasile e presto arriverà anche in Australia e Nuova Zelanda.

