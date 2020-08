Selena Gomez turbata dalla quarantena: "Non è normale, sconvolge le persone"

Selena Gomez ha svelato al pubblico i problemi di salute mentale che la tormentato rivelando come l'esperienza della quarantena abbia peggiorato la sua condizione rendendola confusa e sconvolta.

I morti non muoiono: Selena Gomez in una scena del film

A inizio anno, la cantante e attrice aveva confessato di aver scoperto di soffrire di un disordine bipolare nel corso di una Instagram livestream con la collega Miley Cyrus. Partecipando al talk show su Instagram della Cyrus, Brightminded, Selena Gomez ha confessato:

"Sono stata curata più volte per ansia e depressione, e per altri problemi mentali. Di recente sono stata in uno dei migliori ospedali d'America per la salute mentale, il McLean Hospital, e dopo anni di difficoltà ho capito di essere bipolare."

Selena Gomez ha deciso di rendere pubblica la sua malattia per aiutare i fan che, come lei, sono afflitti da questo tipo di problemi. Più di recente, nel corso di un'intervista in cui ha promosso il suo nuovo show culinario, Selena + Chef, la Gomez ha confessato le sofferenze provate durante la quarantena e l'isolamento e le conseguenze sulla sua salute mentale:

"Non è facile per nessuno affrontare quello che stiamo vivendo. Non è normale, condiziona le persone che non si sarebbero mai immaginate di provare ciò che stiamo provando adesso. È sconvolgente."

Selena Gomez ha confessato le proprie difficoltà ringraziando, al tempo stesso, gli amici che l'hanno aiutato in questo momento buio invitandola a fare pensieri positivi:

"Ho imparato così tanto su me stessa. Ho imparato più cose sul mio paese di quante ne avessi imparate a scuola e di questo sono molto grata."