Selena Gomez si dice "più felice" dopo essere stata lontana dai social per 4 anni: "Mi fa sentire normale"

Selena Gomez combatte da anni in difesa della salute mentale e del diritto di essere "diversi": la cantante, attrice e imprenditrice statunitense ha rivelato di sentirsi "infinitamente meglio" dopo essere stata lontana dai social media per più di quattro anni consecutivi.

La Gomez ha appena celebrato il lancio della sua società multimediale, Wondermind, insieme ai suoi due co-fondatori, sua madre Mandy Teefey e la collega e attivista per la salute mentale Daniella Pierson. La nuova piattaforma vuole essere una risorsa gratuita per aiutare gli utenti ad ottenere il proprio benessere mentale.

La 29enne, che si è aperta più volte a proposito del disturbo bipolare che le è stato diagnosticato nel 2020, dice di voler usare le proprie esperienze come un canale per aiutare gli altri, in particolare per quanto riguarda la tossicità dei social media. "Non vado su Internet da quattro anni e mezzo", ha detto la star durante un'intervista di Good Morning America. "Ha cambiato completamente la mia vita. Sono infinitamente più felice. Sono più presente, mi connetto di più con le persone. Mi fa sentire normale".

"Non riesco a credere alle mie attuali condizioni mentali, sto bene e lo devo soltanto all'essermi allontanata dai social, non è normale per noi essere esposti a quel mondo quotidianamente", ha dichiarato Selena Gomez, prima di parlare della sua diagnosi relativa al disturbo bipolare: "Ho iniziato ad avere una relazione con me stessa. Penso che sia la parte migliore di questa diagnosi. Probabilmente non sono mai stata così felice in vita mia."