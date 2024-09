Selena Gomez non si aspettava il successo nella musica: "Un hobby andato fuori controllo"

La star di Only Murders in the Building mette in secondo piano l'importanza della carriera musicale nel suo percorso.

Selena Gomez si è dimostrata un'artista estremamente poliedrica, in grado di spaziare dalla musica alla recitazione, dal cinema alla tv. Il suo precoce successo nasce grazie al gruppo pop rock Selena Gomez & the Scene nel 2008, prima di iniziare la carriera da solista.

I due album che ottennero un grande riscontro furono Revival del 2015 e Rare del 2020. Nonostante le ottime recensioni e l'exploit in ambito musicale, Selena Gomez non ha alcuna intenzione di rientrare a breve in uno studio di registrazione.

Musica un hobby

In un'intervista a Vanity Fair, Selena Gomez ha spiegato che in realtà per lei tutto era soltanto un hobby che alla fine le è sfuggito clamorosamente di mano:"Non so se sono pronta [a tornare in studio]. È uno spazio vulnerabile, recitare è sempre stata la mia prima passione. La musica è solo un hobby che è andato fuori controllo. Ora è parte di chi sono, quindi non penso che andrò da nessuna parte. Semplicemente, ancora non sono pronta".

Insieme al resto del cast, Selena Gomez è impegnata nella promozione del suo ultimo film musicale, Emilia Pérez, in cui interpreta Jessi Del Monte. Nel film di Audiard, Gomez recita al fianco di Zoe Saldana e Édgar Ramírez. Un film quasi interamente in spagnolo:"Parlarlo non è terribile per me ma non è fluente. Direi che va bene. Ho ottenuto il mio primo lavoro e tutto era dominato dall'inglese".

Il processo di selezione dei ruoli è molto sofisticato:"Preferisco essere un ruolo di supporto. Preferirei avere quattro scene in un film di Martin Scorsese piuttosto che essere la protagonista di un film su una ragazza maschiaccio che trova se stessa e s'innamora del ragazzo della porta accanto. Adoro quei film, li guardo volentieri ma non è qualcosa che necessariamente mi interessa".

Il suo ultimo film, Emilia Perez, uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo mese di novembre su Netflix.