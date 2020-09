Selena Gomez ha condiviso una foto particolare su Instagram: uno scatto in cui indossa un costume da bagno e che svela la cicatrice del trapianto di rene al quale è stata sottoposta nel 2017. Selena ha spiegato che oggi finalmente si sente abbastanza sicura di mostrare questo segno che ricorda un capitolo così importante della sua vita.

Indossando un costume intero blu con chiusura a zip frontale, della nuova linea di costumi da bagno della sua amica di vecchia data Theresa Marie Mingus, La'Mariette, Selena Gomez ha condiviso coi suoi fan la cicatrice che ha ricevuto da una procedura di emergenza.

Nella foto vuole proprio esplicitamente mettere in risalto la sua cicatrice all'interno della coscia, che ha già rivelato per la prima volta nel marzo 2018, ma non così fieramente. Infatti, la cicatrice è stata vista la prima volta in una foto scattata dai paparazzi, in cui la cantante indossava un bikini arancione e nero su uno yacht, al largo delle coste australiane.

"Quando ho avuto il trapianto di rene, ricordo che all'inizio è stato molto difficile mostrare la mia cicatrice. Non volevo che si vedesse nelle foto, quindi ho indossato cose che potessero coprirla" - sottolinea Gomez nel post. "Ora più che mai, mi sento fiduciosa di chi sono e di quello che ho passato... e ne sono orgogliosa." Nel messaggio, ringrazia anche la sua amica stilista, aggiungendo: "Congratulazioni per quello che stai facendo per le donne, lanciando il messaggio che... tutti i corpi sono belli."

Il post ha raccolto milioni di like in pochi minuti. I suoi fan, follower e amici famosi hanno anche mostrato un grande sostegno, soprattutto per il suo coraggio.

Il rene le è stato donato nel 2017 dalla sua migliore amica, Francia Raísa. Sebbene Gomez abbia dichiarato la sua battaglia con il lupus per diversi anni e di essere stata sottoposta a chemioterapia per curare la malattia, i fan sono rimasti scioccati quando la cantante aveva rivelato di aver ricevuto un trapianto di rene da Raísa.

Parlando della paura di perdere la propria amica, dopo l'intervento chirurgico Raísa ha detto a W Magazine: "Poche ore dopo il nostro intervento, mi sono svegliata e ho ricevuto un messaggio di Selena che mi diceva che le si era rotta un'arteria. Hanno dovuto farle un intervento chirurgico d'urgenza e prenderle una vena dalla gamba per costruire una nuova arteria, in modo da mantenere il mio rene nella posizione giusta".