Selena Gomez e Jennifer Stone di nuovo insieme: reunion nostalgica per i fan di I Maghi di Waverly

La star di Only Murders in the Building ha condiviso una cena con l'amica ed ex collega Jennifer Stone, scatenando la gioia dei fan della serie Disney che le ha rese celebri.

A distanza di oltre dieci anni dalla conclusione de I Maghi di Waverly, Selena Gomez e Jennifer Stone si sono finalmente ritrovate, facendo esplodere l'entusiasmo dei fan che hanno amato le loro avventure su Disney Channel. La reunion tra le due attrici, che interpretavano rispettivamente Alex Russo e Harper Finkle, è stata immortalata da Gomez in una serie di scatti condivisi su Instagram.

Il post ha subito raccolto decine di migliaia di interazioni, con commenti carichi di nostalgia e affetto per la coppia più amata della sitcom fantasy.

Tra le immagini postate da Selena il 4 agosto, una in particolare ha attirato l'attenzione: quella in cui lei e Jennifer Stone sono sedute una di fronte all'altra durante una cena informale. Con la semplice didascalia "Bei momenti, buon cibo, brave persone", Gomez ha riportato i fan indietro nel tempo, risvegliando i ricordi dell'epoca in cui I Maghi di Waverly era uno degli show più seguiti della tv per ragazzi.

I Maghi di Waverly: tra reboot e assenze, cosa succede con Harper?

Nonostante l'annunciato sequel della serie ambientato 15 anni dopo, Jennifer Stone non ha ancora preso parte al nuovo progetto. Molti fan sui social si sono chiesti perché Harper, personaggio iconico e amatissimo, non sia stato incluso nel cast. Alcuni hanno anche criticato il nuovo personaggio che affianca Justin Russo nel sequel, definendolo una "copia" dell'originale Harper. Per il momento, l'attrice resta però legata all'universo della serie grazie al podcast Wizards of Waverly Pod, che conduce insieme a David DeLuise, interprete di Jerry Russo.

Una foto promozionale per il cast della serie I Maghi di Waverly

Dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo nel 2013, Jennifer Stone ha compiuto una scelta radicale: dedicarsi alla sanità. La decisione è arrivata in seguito alla diagnosi di diabete di tipo 1, ricevuta a soli 20 anni. In un'intervista a People, l'ex attrice ha raccontato di aver voluto comprendere meglio il proprio corpo e, al tempo stesso, aiutare chi si trova in situazioni simili.

Dopo un primo tentativo nel campo della psicologia, si è infine laureata in infermieristica nel 2019. Una decisione che l'ha portata lontano dalle luci della ribalta, ma che testimonia la sua forza e determinazione.