I Maghi di Waverly, Selena Gomez condivide nuove foto dal set del sequel: "Sono così felice!"

Selena Gomez è in fermento dopo la sua partecipazione a Wizards Beyond Waverly Place! Venerdì 15 novembre, la cantante e attrice ha condiviso la sua emozione nel riprendere il ruolo di Alex Russo nella nuova serie spinoff, postando su Instagram le foto del dietro le quinte.

"NULLA potrà mai battere il far ridere i bambini", ha scritto la Gomez nella didascalia. "Grazie @disneywizardsseries per aver reso la bambina che è in me così felice!!! Spero che lo guarderete!".

Nella prima foto condivisa, l'ex star Disney sorride mentre si scatta un selfie con il pubblico di bambini dietro di lei. Nella foto successiva Gomez sorride accanto al suo collega David Henrie, che nello show interpreta suo fratello maggiore Justin Russo.

La pop star si è anche scattata un selfie con la giovane attrice Taylor Cora, mentre le altre foto mostrano Henrie sorridere all'obiettivo mentre è seduto da solo nella cucina del set dello show e il cast con la troupe tutti insieme.

Alcuni dettagli sul nuovo spin-off

Il nuovo post della Gomez arriva dopo il suo ritorno nei panni di Alex nel primo episodio di Wizards Beyond Waverly Place, in onda su Disney+ il 29 ottobre. La serie è uno spinoff di Wizards of Waverly Place, andata in onda su Disney Channel dal 2007 al 2012.

Sulle sue storie di Instagram il 12 novembre, la Gomez ha annunciato che tornerà nello show "prima di quanto pensiate". Henrie ha apparentemente confermato che la Gomez apparirà nell'ultimo episodio della serie attraverso un commento lasciato sull'ultimo post di Gomez su Instagram. "Che modo speciale di concludere la stagione! Non vedo l'ora che la gente veda questo finale", ha scritto l'attore.

Wizards Beyond Waverly Place segue Justin mentre decide di "condurre una vita normale e mortale con la sua famiglia", prima che sua sorella Alex si presenti improvvisamente alla sua porta. Porta con sé la giovane maga Billie (Janice LeAnn Brown) nella speranza di convincere Justin a farle da mentore.