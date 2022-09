Selena Gomez sull'intervista con Hailey Bieber: "I commenti online sono stati vili e disgustosi"

Selena Gomez ha deciso di parlare dell'odio che ha ricevuto online dopo che Hailey Bieber ha parlato dei suoi fan durante l'ultimo episodio del podcast di Alex Cooper. L'attrice ha rotto il silenzio su TikTok Live, dicendo che i commenti online sono stati "vili e disgustosi".

"Penso che alcune delle cose di cui non ho nemmeno bisogno di essere consapevole siano solo vili e disgustose, e non è giusto, e nessuno, mai, dovrebbe leggere le cose che ho letto io", ha spiegato Selena nel video. "Tutto quello che devo dire è che è incredibilmente ironico che io pubblichi qualcosa che riguarda la gentilezza, perché è esattamente quello che voglio. Questo è quanto."

"Se sostieni Rare", ha continuato, riferendosi alla sua linea di bellezza, "non so davvero come ringraziarti abbastanza, ma sappi che per me rappresenti anche ciò che il mio brand significa veramente. Per me significa questo: le parole contano. Dico davvero, le parole contano".

Selena Gomez ha anche ricordato ai suoi fan e follower che lei è sinonimo di gentilezza: "L'odio non viene da me. E voglio solo che tutti voi sappiate.... spero che capiate che questo è molto più grande di qualsiasi altra cosa. E sono davvero grata a tutti voi per avermi ascoltato. Quindi, buon proseguimento della giornata."