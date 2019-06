Selena Gomez via dai social: "Instagram mi ha reso depressa"

Selena Gomez ha svelato che cancella regolarmente Instagram dal suo telefono perché usare l'app le causa depressione.

La giovane star è una delle persone con il maggior numero di follower online, oltre 152 milioni, tuttavia è consapevole delle possibili conseguenze negative causate dall'interazione sui social.

La star e cantante, attualmente nel cast del film I morti non muoiono, ha raccontato durante la trasmissione condotta da Kelly Ripa e Ryan Seacrest: "Non mi fa sentire bene nei confronti di me stessa, e mi fa vedere il mio corpo in modo diverso".

Selena Gomez ha proseguito spiegando: "In passato lo usavo molto, ma penso sia diventato davvero poco salutare per i giovani, compresa me, trascorrere tutto il proprio tempo fissandosi su tutti questi commenti e lasciando che abbiano degli effetti".

La star, già durante il Festival di Cannes, aveva parlato della questione sottolineando: "Si tratta di una piattaforma utile ma mi spaventa quando vedo ragazzi e ragazze che non sono nemmeno consapevoli di cosa sta accadendo nel mondo. Si tratta di qualcosa di egoista, anche se trovo maleducato dirlo, ma è sicuramente pericoloso".

Nel 2017 Selena aveva inoltre ammesso di aver cancellato l'app perché i commenti ricevuti stavano alimentando le proprie insicurezze: "I troll sembrano voler entrarti fino all'anima. Immaginate tutte le insicurezze che provate già nei propri confronti e di avere qualcuno che scrive un paragrafo indicando ogni piccolo aspetto, anche se semplicemente fisico".

