Only Murders in the Building, Steve Martin criptico sulla presunta relazione tra Martin Short e Meryl Streep

Steve Martin è intervenuto direttamente sui rumor che riguardano gli amici e colleghi Martin Short e Meryl Streep, che secondo il gossip che dura ormai da parecchi mesi, starebbero vivendo una relazione sentimentale.

La star de Il padre della sposa ha condiviso sul proprio account social una foto tratta dalla rivista Glamour, che lo ritrae insieme a Short e Streep, coprendo il proprio viso con il simbolo rosso di 'proibito', come molti utenti hanno interpretato come un riferimento al fatto di essere il terzo incomodo nello scatto.

Presunta storia

Il comico non ha aggiunto didascalie al post, lasciando l'interpretazione dell'immagine ai propri follower. Un fan ha cercato di carpire qualche informazione in più commentando:"Stai confermando questa relazione?" si legge sotto alla foto.

Il gesto social di Steve Martin giunge a pochissimo tempo dall'avvistamento di Meryl Streep e Martin Short a cena insieme in atteggiamento complice e intimo al ristorante Giorgio Baldi di Santa Monica, in California. Le voci secondo le quali i due starebbero vivendo una storia proprio come i rispettivi personaggi nella serie, sono iniziate durante i Golden Globe d'inizio anno.

In seguito, un rappresentante di Short smentì pubblicamente le speculazioni, affermando che i due attori sono soltanto amici di vecchia data. Tuttavia, da allora sono stati avvistati in parecchie situazioni pubbliche insieme a cene e spettacoli di Broadway.

Inoltre, alla première di agosto della quarta stagione di Only Murders in the Building, Martin Short ha tenuto per mano sul red carpet Meryl Streep, alimentando ulteriormente le voci in circolo sugli organi di stampa. Nella quarta stagione della serie su Disney+ recitano anche tre guest star del calibro di Zach Galifianakis, Eva Longoria e Eugene Levy.

All'appello mancano ancora due episodi prima della conclusione, a fine ottobre, del quarto ciclo di puntate di Only Murders in the Building, per l'occasione diviso tra Los Angeles e New York.